PAGLIARI, Per l'attacco ACF deve guardare all'estero

Silvio Pagliari, agente di grande esperienza, ha parlato così a TMW Radio:

La Fiorentina cerca una punta. Dove? "Devono affacciarsi su un contesto internazionale".

Milik no? "Lì si entra in un'altra situazione, il giocatore fra 15 giorni può accordarsi con altri club per l'anno prossimo. Se prendi la scelta di rinnovare ed andare via... Boh, non so se De Laurentiis ti lascia andare via".

Chi trovi di già pronto per l'Italia? "Sappiamo tutti che se vuoi un giocatore forte ora non puoi non girare la testa verso l'estero. A parte Milik non vedo attaccanti in grado di fare la differenza che possano muoversi a gennaio. Per il salto di qualità, c'è da andare all'estero".