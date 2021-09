PAGANIN, Fiorentina-Inter sarà importante per tutti

Massimo Paganin, doppio ex della sfida tra Fiorentina e Inter, ha parlato ai microfoni di Radio24 proprio della partita del Franchi: "La Fiorentina ha avuto la forza di trattenere Vlahovic e Italiano sta proponendo calcio. Sicuramente sarà una partita importante, perché la Fiorentina sta dimostrando di essere una squadra in crescita. Per l’Inter sarà fondamentale perché si trovano due squadre che rientrano tra le sette sorelle. La Fiorentina dopo essere uscita ci vuole rientrare con una proprietà che ha una giusta filosofia di pensiero e un allenatore che ha avuto la forza di trasformare la squadra. Aspettiamo tutti la partita, un campionato cosi bello e incerto non si vedeva da tanto".