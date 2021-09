PADALINO, I viola dovranno non far ragionare l'Inter

"Quella tra Fiorentina e Inter sarà una sfida tra due formazioni che stanno vivendo un gran momento di forma, mi aspetto una gara tatticamente attenta da parte di tutte e due, non c'è stato molto tempo per preparare la partita. Per fermare l'Inter la Fiorentina non dovrà permettere ai nerazzurri di ragionare, cosa non facile- così Pasquale Padalino, allenatore ed ex difensore della Fiorentina che, intervistato da L'Interista, ha poi menzionato due possibili protagonisti dell'incontro:- secondo me Lautaro da una parte e Vlahovic dall'altra potrebbero essere i giocatori chiave, ma attenzione ai calci piazzati".