PADALINO, Chiesa? Le società comandano. La Juve...

Pasquale Padalino, ex giocatore della Fiorentina ha parlato della situazione che si è creata intorno a Federico Chiesa: "Vanno tenute in considerazione la tifoseria, la proprietà e il desiderio del calciatore, che ha la voglia di misurarsi in competizioni diverse e in squadre superiori, in un momento storico di cambio di proprietà. Federico Chiesa si pone tante domande e immagino scelga la strada più facile, cioè andare alla Juventus, ma Commisso ha dichiarato che il giocatore non si sarebbe mosso e che intorno a lui avrebbe programmato la nuova vita del club. Le società comandano e, se la trattativa non le soddisfa, i contratti vanno rispettati. Poi ci sono sotterfugi che consentono di allontanarsi, ma devono portare una soddisfazione generale. In questo caso non mi sembra ci sia. Chiesa deve essere un professionista e rispettare una tifoseria e un gruppo che crede in lui. Poi, farà la sua strada, ma non può permettersi di stare in un club del blasone della Fiorentina controvoglia: ne andrebbe del suo valore".