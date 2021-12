P.WAIGO, Che grinta il mio Italiano. DV9 un campione

L'ex centrocampista viola N'Diayè Papa Waigo ha commentato ai microfoni di TMW l'attuale momento delle Fiorentina, con particolare riferimento a Vlahovic e Italiano. Ecco le sue parole: "Sono molto contento. Di recente sono stato a Firenze e ho parlato con Italiano che è stato mio capitano a Verona: già da giocatore gli piaceva il bel gioco. E' molto grintoso, non molla mai e i calciatori si trovano bene con lui. Ora la Fiorentina sta dimostrando di essere una bella squadra. Deve continuare così e non mollare: può entrare in Europa. Il caso Vlahovic? L'unico sbaglio è stato non chiudere l'affare a giugno, non si doveva aspettare. Vlahovic è un punto di riferimento importante e sta anche dimostrando di essere un professionista e un campione: nonostante le pressioni sta facendo vedere il suo valore. sarebbe stato più bello per lui poter giocare senza pressioni ma è comunque un ragazzo che ha spalle grosse e sta dimostrando tanto come uomo e come calciatore".