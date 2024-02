OSIMHEN, In tribuna al Maradona a vedere il Napoli

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Victor Osimhen è tornato allo stadio Maradona. L'attaccante nigeriano è rientrato a Napoli dopo una Coppa d'Africa persa in finale contro la Costa d'Avorio e un viaggio burrascoso, complici le coincidenze saltate. Osimhen non è stato disponibile per la sfida che gli azzurri stanno giocando in questi minuti contro il Genoa e non è andato neanche in panchina. Il centravanti africano, che è arrivato allo stadio nel corso del primo tempo, si è seduto in tribiuna poco sopra alla postazione del Presidente Aurelio De Laurentiis.