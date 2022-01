ORSI, Drago? Errore da ruolo "moderno" e poca...

L'ex calciatore e allenatore Fernando Orsi ha parlato di Fiorentina e, da ex allenatore anche dei portieri, di Dragowski in particolare: "Il portiere si è voluto non so se in meglio o peggio, il lavoro della costruzione di gioco ha tolto un po' di allenamento sulla tecnica e quindi ci sono ogni settimana errori come quelli di Dragowski ieri. Ma Allison, Buffon... Anche i più bravi con più responsabilità sono più soggetti all'errore, con la pressione alta delle avversarie. L'errore c'è stato anche se Mertens ha fatto un gran gol. Rivalità con Terracciano incide? Influisce molto perché ci deve essere una gerarchia, perché la tranquillità è la cosa più importante, come la fiducia con il tuo allenatore e il rapporto continuo con i difensori. Con l'alternanza che incide sia sui difensori che su quella del portiere che teme l'errore appunto. Partita di Napoli? La gara di ieri mi ha dato l'impressione che l'abbia avuta sempre in mano la Fiorentina, dall'inizio alla fine. Bravo l'allenatore a far capire alla squadra che la partita di Torino è stata una gara a sé. Italiano è bravo a confermarsi in un ambiente difficile e polemico. Problema Covid? E' l'ora di una riforma perché il calendario è troppo compresso, non c'è mai una data per iil recupero di una partita se viene rinviata. Se i giocatori giocano ogni tre giorni l'infortunio è dietro l'angolo e con il Covid sempre in agguato non è il caso".