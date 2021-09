ORRICO, La vera sfida tra Inter e Fiorentina al ritorno

Interessante riflessione dell'ex allenatore Corrado Orrico in merito alla partita di ieri sera tra Fiorentina e Inter: "La vera sfida sarà quella di ritorno, a San Siro. Non sarà facile per i nerazzurri, sono sicuro: la squadra sarà entrata più in forma, più intensa, col ritmo e gli uomini in area che vuole Italiano, un bravo allenatore. Ricordo l'anno scorso Spezia-Milan, e non solo...".