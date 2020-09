ORLANDO, Biraghi dominatore sulla fascia sinistra

L'ex difensore Alessandro Orlando ha parlato a TMW Radio, intervenendo nel corso della trasmissione Stadio Aperto.

Come lo vedrebbe Luca Pellegrini sulla fascia sinistra della Fiorentina con Biraghi?

"Già un paio d'anni fa dicevo che Biraghi era tra i migliori italiani in prospettiva. Mi è sempre piaciuto parecchio anche Spinazzola che può giocare sia a destra che a sinistra, e gli ho visto fare partite importanti. Biraghi sta crescendo e può essere il dominatore di quella fascia lì. Pellegrini non lo conosco così bene, ma sarebbe un ragazzo in gamba e una sicurezza in quel reparto per le ambizioni della Fiorentina".