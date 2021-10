OLIMPICO, Solo 10mila tifosi, sarebbe record negativo

L'Olimpico stasera non sarà proprio quello delle grandi occasioni. Per la partita tra Lazio e Fiorentina infatti si contano finora solo 10mila presenze sugli spalti, come scrive il Corrieredellosport.it che spiega che questo dato rischia di essere il peggiore registrato fin qui da inizio campionato nonostante la capienza sia al 75% (ad oggi infatti il record negativo è contro lo Spezia, 22mila presenze, quando però la capienza era solo al 50%).