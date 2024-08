OLIMPIADI, Tessmann titolare in Marocco-Usa

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Alle 15 fischio d'inizio di Marocco-Usa, partita valida per i quarti di finale della competizione di calcio. Nella nazionale statunitense in campo dal 1' minuto anche l'obiettivo viola Tanner Tessmann. Stasera alle 21 sarà in campo anche l'Argentina di Beltran.

MAROCCO (4-2-3-1): Munir; Hakimi, El Azzouzi, Boukamir, El Ouahdi; Targhalline, Richardson; Akhomach, El Khannouss, Ezzalzouli; Rahimi. All. Sektioui

USA (4-3-3): Schulte; Harriel, Robinson, Zimmerman, Tolkin; McGlynn, Tessmann, Mihailovic; Paredes, Aaronson, Yow. All. Mitrovic