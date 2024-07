OLIMPIADI, Pareggio dell'Argentina annullato dopo due ore

FirenzeViola.it

Clamoroso quanto successo alle Olimpiadi di Parigi: l'Argentina di Beltran aveva acciuffato il pareggio allo scadere. Il gol di Medina per il momentaneo 2-2 è stato annullato pochi minuti fa. L'arbitro infatti aveva deciso di sospendere la partita dopo che i tifosi marocchini, al gol di Medina, hanno lanciato bicchieri proprio verso l'autore del gol.

I calciatori quindi erano rientrati negli spogliatoi e quasi due ore dopo, la rete è stata annullata per posizione irregolare di Amione nell'azione del gol. Le squadre sono quindi rientrate in campo sul punteggio di 1-2 per il Marocco e hanno finito di giocare gli ultimi tre minuti di recupero rimanenti. Proprio pochi istanti fa, la partita è terminata con il punteggio di 1-2.