OLIMPIADI, Oggi tornano in campo Beltran e Tessmann

FirenzeViola.it

È ufficialmente iniziata la 33ª edizione dei Giochi Olimpici, che quest'anno, come è ormai noto, si disputeranno a Parigi. Il calcio, tuttavia, aveva già avuto il fischio di inizio nella giornata di mercoledì scorso, ed quest'oggi si proseguirà con la seconda giornata dei vari gironi. L'Argentina di Beltran, dopo la rocambolesca sconfitta subita al debutto contro il Marocco, torna in campo alle 15:00 per sfidare l'Iraq, che nella prima partita ha sorprendentemente battuto l'Ucraina per 2-1. Occhio stasera anche agli Stati Uniti dell'obiettivo viola Tanner Tessmann, che alle 19:00 se la vedranno contro la Nuova Zelanda.