OGBONNA, Dispiace per i viola ma era il nostro momento

Angelo Ogbonna, giocatore del West Ham, ha presenziato all'evento 'Italia-Inghilterra, derby d'Europa' in scena all'ambasciata italiana a Londra in occasione della sfida di questa sera. Nell'occasione, parlando del tecnico Moyes, è tornato sulla finale di Conference vinta ai danni della Fiorentina; questi alcuni stralci da Tuttomercatoweb presente all'evento: "Da quando è arrivato Moyes come allenatore le cose sono cambiate, dopo il Covid tutta la società s'è compattata e abbiamo trovato risultati positivi come la vittoria della Conference. Dispiace per la Fiorentina ma era arrivato il nostro momento. Negli ultimi tre anni il West Ham è cresciuto molto anche a livello europeo"

Sulla Nazionale azzurra afferma: "Quando sei all'estero ti senti ancora più italiano. Qui il dinamismo è molto più evidente, anche la forza fisica. Poi c'è stato l'innesto di allenatori stranieri che hanno portato anche tanta tattica: oggi è uno dei migliori campionati al mondo. Poi naturalmente da italiano quando esci di casa trovi qualche difficoltà, magari sull'alimentazione... Detto ciò credo anche per loro avere calciatori provenienti da altri paesi qui possa essere una risorsa".

Possibile un futuro in Italia visto che è in scadenza? "Il calcio è imprevedibile, ogni porta è aperta. Il mio sogno e la mia passione è il calcio, io vivo di calcio, qualsiasi destinazione è importante. L'unica cosa che conta è che voglio continuare a giocare".