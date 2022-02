ODRIOZOLA, Vogliamo l'Europa. Futuro? Si vedrà

Il terzino della Fiorentina, Alvaro Odriozola, ha rilasciato un'intervista al portale spagnolo okdiario.com: "Sto vivendo un'esperienza favolosa. Penso che ogni giocatore dovrebbe venire in Italia ad un certo punto della sua carriera. Le cose stanno andando molto bene, dato che stiamo lottando per l'Europa e sto giocando, che era il mio obiettivo. Inoltre sto imparando molti concetti, soprattutto difensivi, e non vedo l'ora di finire la stagione nel miglior modo possibile".

Quanto aveva bisogno di sentirsi importante?

"Ogni giocatore ha bisogno di sentirsi amato, sentirsi importante e sentirsi un calciatore. Giocare in una squadra e in un club speciale come la Fiorentina mi riempie di gioia. Quando ero al Real non mi sentivo un titolare indiscusso. Non ho avuto l'opportunità di godermi quell'esperienza".

Cosa sta imparando in Italia? Ci sono difese migliori?

"Sì. È uno dei motivi per cui sono venuto anche in Fiorentina e in Italia. Qui il gioco difensivo è molto attento. Ho la fortuna di avere un grande allenatore che si chiama Vincenzo Italiano e sto facendo un master difensivo avanzato. Ha idee meravigliose sul calcio. Inoltre sono idee molto adatte per il calcio moderno, per il tipo di calcio che mi piace e mi sta insegnando molto, soprattutto in fase difensiva. Quando senti che stai imparando, goderti quell'apprendimento e notare che stai migliorando nel tempo è anche qualcosa di molto gratificante".

Qual è il suo obiettivo con la Fiorentina in questa stagione?

"Negli ultimi anni c'è stato un cambio di proprietà nel club ed è arrivato un presidente che ha un sogno, quello di portare la Fiorentina in vetta. In questo momento l'obiettivo che ci siamo posti, per il quale lotteremo e daremo tutto il nostro incoraggiamento, è portare la Fiorentina in Europa. La Serie A è un campionato molto complicato. C'è un livello alto e medio-alto. In altre parole, la lotta per l'Europa è davvero costosa. In questo momento le dirette rivali sono le due squadre romane, che sono molto forti. Sarebbe molto bello qualificarsi per l'Europa per il club e per la città. Importante è, invece, il prossimo scontro con la Juventus, perché qui c'è una rivalità storica".

I tifosi la amano molto.

"Mi sento molto identificato con i tifosi della Fiorentina perché è un club molto speciale, è una delle città più belle del mondo. C'è un forte sentimento di radicamento con il club. Qui la Fiorentina è come uno stile di vita, è una religione per loro. Vengo da San Sebastián, una piccola città dove tutti amano il proprio club, la Real Sociedad, e c'è una grande sensazione di appartenenza al club. Qui succede un po' la stessa cosa ed è per questo che mi ricorda molto San Sebastián. Da quando sono arrivato, il trattamento è sempre stato fenomenale, ma soprattutto negli ultimi tempi è stato meraviglioso. Qui ti fermano per strada e se necessario potrebbero portarti in spalla. È qualcosa di molto bello e sono davvero grato per tutto l'amore che mi stanno dando".

In questo mercato invernale avete perso Vlahovic, che ha firmato per la Juventus. Dopo Mbappé e Haaland, si può dire che sia il terzo migliore in Europa?

"È una bella domanda. Ho avuto la fortuna di condividere con lui una squadra e posso dirvi che è un fenomeno, unico nel suo genere. Sì, può essere al livello dei migliori. Non mi è mai piaciuto molto confrontare giocatori e meno giocatori di squadre e campionati diversi, ma posso dirvi che è un fenomeno. Ovviamente, penso che sarà una perdita. Ma ora siamo concentrati sulla nostra squadra, abbiamo una grande rosa e sono sicuro che finiremo bene la stagione".

Cos'è il calcio totale?

"È il famoso calcio totale (ride, ndr). Si dice che il calcio italiano sia difensivo, ma posso dirvi che da quando sono arrivato sono rimasto molto sorpreso dal livello che c'è, soprattutto in attacco. Penso che i tempi in Italia siano cambiati e che sia uno dei campionati più belli da vedere. Ci sono molti obiettivi. È un campionato super divertente e il nostro calcio totale è che ogni giocatore può fare il lavoro degli altri compagni. Vale a dire che, da terzino forse posso giocare come ala o come interno o finire come attaccante a seconda di ciò che accade durante la partita. E penso che sia una cosa molto buona. Abbiamo lavorato molto sulla tattica e cambiamo continuamente posizione per creare problemi agli avversari. Io credo che il calcio sia un gioco e che i giochi siano divertirsi, e nel calcio totale ci si diverte molto in campo, velo posso assicurare".

Guarda le partite del Real Madrid?

"Guardo assolutamente tutte le partite del Real Madrid. Quando coincidono con quelle della Fiorentina le vedo di notte e, ovviamente, non distolgo lo sguardo da tutto ciò che accade quotidianamente. Ero triste l'altro giorno contro il PSG, soprattutto per il gol preso dai blancos negli ultimi minuti. Ma come ha detto Casemiro, la Champions è territorio del Real Madrid e c'è da giocare il ritorno. Sono sicuro che mostreranno le loro qualità perché il Real lo ha sempre fatto e questo è il loro DNA".

Ancelotti le ha consigliato di optare per la Fiorentina?

"Esattamente. Ancelotti è molto legato a me, è davvero bello perché è una persona con cui puoi parlare. È molto onesto. Si conoscono molto bene con il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè. Mi ha parlato molto bene di lui, del club e mi ha spiegato che avevano un ottimo progetto con il nuovo proprietario del club. Mi ha anche detto che l'allenatore è uno che viene dalle categorie inferiori d'Italia, che stava facendo le cose molto bene e che aveva un'ottima idea di calcio che poteva adattarsi al mio stile. Non sbagliava. Ho trovato un grande club, grandi tifosi, un grande allenatore e una squadra che lotta per l'Europa, quindi sono molto grato".

Dice di essere felice a Firenze, ma il suo futuro è tornare al Real Madrid e dimostrare di avere un posto?

"Vediamo, è chiaro che il mio contratto con la Fiorentina dice che tornerò a Madrid. Su questo non ci sono dubbi. Posso anche dirvi che c'è una frase che mi piace molto che dice che ieri è passato, domani è un mistero e oggi è un dono. Sono concentrato sulla Fiorentina. Mi sto davvero godendo la città, le persone, il club e, onestamente, potrei dirti di sì, no, ma ti mentirei davvero perché nessuno lo sa. Non si sa cosa accadrà. Non c'è dubbio che sia il sogno di ogni calciatore avere successo al Real Madrid. Questo è ovvio. Posso solo dirvi che mi sto divertendo molto, che in questo momento i miei colori sono viola e cercheremo di portare la Fiorentina in Europa e lottare per quello scontro con la Juventus, che sarà molto bello".