ODG, Vicino a Simone Innocenti dopo offese social

Tramite i propri canali ufficiali, l'Ordine dei Giornalisti della Toscana ha voluto esprimere solidarietà a Simone Innocenti, giornalista del Corriere Fiorentino colpito sui social da insulti:

"Il consiglio dell'Odg Toscana esprime ferma condanna per l'aggressione via social al giornalista Simone Innocenti e ai colleghi del Corriere Fiorentino, colpevoli di aver dato conto delle inaccettabili violenze verificatesi a Firenze, venerdì notte. Aggressione che segue agli insulti lanciati nel corso degli scontri e rivolti nei confronti dei cronisti presenti. Odg Toscana sottolinea come duole dover ribadire concetti come questo proprio nella giornata internazionale dedicata ai giornalisti che hanno perso la vita per difendere la libertà di informazione e la democrazia, in Italia e nel mondo