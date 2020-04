OBIETTIVI, Vazquez: "Vorrei continuare al Siviglia"

Il centrocampista offensivo del Siviglia, Franco Vazquez, ha parlato del proprio presente e del proprio futuro che potrebbe essere nuovamente in Italia visto l'interesse della Fiorentina oltre a quello di Lazio e Sampdoria nei suoi confronti: “Non ho ancora parlato con il Siviglia, ma dovrò farlo visto che manca un anno di contratto e devo capire se il club conta ancora su di me o se devo cercare un'altra soluzione. Ascolterò le loro intenzioni e comunicherò il mio pensiero e vedremo se si potrà continuare nella stessa direzione o se sarà più giusto dividerci. - continua Vazquez a Diario de Sevilla - In questa stagione non mi sono sentito importante per la squadra come in passato, non ho avuto la stessa continuità, ma ho giocato parecchie partite e sono contento. Sono felice di stare qui, mi piace la squadra, la città e la gente. Se il mister vorrà continuare a puntare su di me mi piacerebbe restare”.