OBIETTIVI, Molina lascia l'Udinese: vola all'Atletico

Si è sbloccata adesso la trattativa per Nahuel Molina dall'Udinese all'Atletico Madrid per 20 milioni di euro più contropartita tecnica. Si tratta di Nehuen Perez col quale l'affare ha trovato ora il semaforo verde. Il giocatore ha già lasciato l'Austria, ha salutato i compagni ed è già pronto a imbarcarsi direzione Spagna per diventare un nuovo giocatore dei Colchoneros.