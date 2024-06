OBIETTIVI, L'Atletico Madrid saluta Memphis Depay

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Con le scadenze dei contratti del 30 di giugno, anche l'Atletico Madrid saluta tre giocatori che non faranno più parte del progetto tecnico colchioneros. Tra questi, oltre a Hermoso e Paulista, c'è anche Memphis Depay, sogno d'attacco del mercato della Fiorentina. Questo il post con cui i Rojiblancos hanno salutato i tre calciatori: "Mario Hermoso, Memphis Depay e Gabriel Paulista inizieranno una nuova stagione professionistica a partire dal prossimo anno e non indosseranno più i colori del club. Il club augura il meglio ai giocatori per il resto della loro carriera".