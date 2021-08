OBIETTIVI, Il Toro punta Brekalo, Orsolini e Messias

Il Torino è un vero e proprio cantiere aperto. Mentre Ivan Juric cerca di preparare al meglio la squadra in vista dell'esordio in campionato, la società è al lavoro per portare qualche altro rinforzo al tecnico croato. Il primo obiettivo è puntellare la trequarti, dove l'ingaggio del solo Marko Pjaca non basta: Brekalo e Orsolini sono i nomi seguiti, ma serve un esborso alto. Stesso discorso anche per Messias. Tutti obiettivi della Fiorentina. Lo riporta Tuttosport.