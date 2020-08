OBIETTIVI, Il Milan pensa a De Paul ma il prezzo...

La tentazione del Milan si chiama Rodrigo De Paul, centrocampista dell'Udinese che sogna di cambiare aria per fare un passo avanti nella propria carriera ma che deve fare i conti con la valutazione che il patron Pozzo fa del suo cartellino. 35 milioni di euro è la valutazione che "spaventa" i rossoneri, che però non hanno mai smesso di parlare con i suoi agenti e che nei prossimi giorni potrebbero portare avanti il discorso magari pensando alla strategia per convincere i bianconeri a cedere il proprio gioiello. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.