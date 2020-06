Il Torino pensa ai rinforzi per la prossima stagione e il neo ds Vagnati guarda proprio alla sua ex squadra: forte interesse per Fares (Spal), su cui ci sono anche Lazio e Fiorentina. Secondo quanto riporta Sky Sport e Sport Mediaset per il francese naturalizzato algerino è stata fatta una prima offerta da parte del Torino, interessante ma non ancora giudicata all'altezza.