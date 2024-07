OBIETTIVI, Bologna: nel mirino Dallinga del Tolosa

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola si concentra sul mercato del Bologna. Se in uscita ormai è fatta per Zirkzee al Manchester United per una cifra di poco superiore ai 40 milioni della clausola rescissoria(circa 45 milioni dilazionati in tre anni). Tra i nomi per sostituire la punta ex Bayern Monaco, nella lista di Sartori ci sarebbe anche Thijs Dallinga. Il centravanti del Tolosa piace anche alla Fiorentina come punta centrale da affiancare al nuovo acquisto viola Moise Kean. I francesi chiedono una cifra intorno ai 25 milioni di Euro.