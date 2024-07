OBIETTIVI, Bijol scaccia le voci: "Penso solo all'Udinese"

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Ai microfoni di TV12, nel corso del ritiro in Austria, l'obiettivo viola Jaka Bijol ha momentaneamente scacciato le voci di mercato che lo accostano a diversi club di Serie A: "Sono pronto per la nuova stagione nel club. Il gruppo fa cose nuove con un atteggiamento diverso. Sono felice di stare qua per aiutare in questa nuova stagione. Speriamo di iniziare bene. Sono stati due anni incredibili qua. Purtroppo nel calcio non si sa mai cosa può succedere. Ma come ho detto sono pronto, faccio di tutto per questa maglia per aiutare il mister, il capitano ed i tifosi. Al momento non sto pensando a quello che succede al di fuori dell’Udinese”.