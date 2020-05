OBIETTIVI, Ag. Urzi: "Pronto per l'Europa. Clausola..."

Maximiliano Gallo, agente di Agustin Urzi, recentemente accostato anche alla Fiorentina, ha parlato del suo assistito a fcinternews.it. Questo ciò che ha detto: "Si tratta di un giovane normalissimo, che si gode la sua età. Un ragazzo molto attaccato alla sua famiglia. D’altra parte anche noi che lavoriamo per lui abbiamo un ottimo rapporto con loro. Ed è facile constatare che Urzi non ha grilli per la testa, lavora sodo ed è felice di quello che fa. Ruolo? Può giocare su tutto il fronte offensivo. Sia partendo largo, che come mezza punta. Non è un caso che sia stato selezionato in tutte le rappresentative giovanili dell’Argentina. E abbia esordito in prima squadra al Banfield, società a cui è molto legato e che ringrazierà sempre. Molte squadre su di lui? Sono stato contattato, a livello di sondaggi, da svariati addetti ai lavori del Vecchio Continente. Non voglio svelare però per chi lavorino, non mi sembrerebbe corretto. Ma è normale che un atleta così interessante venga seguito. A chi assomiglia? Agustín è veloce, tecnico, rapido nello stretto. Con tutte le proporzioni del caso, direi a Di Maria. Il suo prossimo obiettivo? Quello precedente era farlo entrare in pianta stabile al Banfield. Adesso vive lì con la famiglia e sta benissimo: vuole migliorare come giocatore, come è giusto che sia, e per questo lavora sodo. Se è pronto per l'Europa? Direi di sì. Preciso ancora una volta che sta benissimo al Banfield. Anzi, il suo sogno, prima della pandemia, era quello di proclamarsi campione d’Argentina con la sua squadra. In ogni caso è un tipo di calciatore che potrebbe fare benissimo, dopo ovviamente il giusto periodo di adattamento, anche nel Vecchio Continente. La clausola? È stata alzata da 20 a 30 milioni di euro. Zanetti suo estimatore? Sì, mi è stato riferito che Zanetti abbia chiesto informazioni su di lui. Se sono felice? Chiaro, un eventuale interesse di un colosso mondiale come l’Inter non può che renderci orgogliosi”.