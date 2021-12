NUMERI, Secondi tempi: ok il Bologna, male la Viola

Grande momento quello che sta attraversando il Bologna. Gli uomini allenati da Mihajlovic hanno vinto quattro delle ultime cinque gare giocate, portandosi a casa 12 punti. La Fiorentina continua ad essere l'unica squadra in A che non sa proprio pareggiare: 15 partite giocate, 8 vittorie e 7 sconfitte. In trasferta i viola vengono da quattro sconfitte consecutive. Sempre a proposito dei gigliati e delle gare fuori casa, sono 1999 i gol subiti lontano dal Franchi, quindi quota 2000 è dietro l'angolo anche se, ovviamente, la squadra di Italiano spera di non raggiungere questa cifra tonda.

Le ultime tre partite giocate a Bologna sono terminate tutte in parità. Sono sette i risultati utili consecutivi conseguiti dalla Fiorentina al Dall'Ara (3 vittorie e 4 pareggi). L'ultimo successo rossoblu è quello del 26 Febbraio 2013 (2-1).

Il Bologna ha chiuso sei gare con la propria porta imbattuta. Più in alto in questa classifica c'è solo il Napoli con 9 clean sheets. Ma è anche la squadra che ha mandato a segno il minor numero di marcatori diversi, 6, come Cagliari e Venezia. I secondi tempi fanno bene al Bologna e male alla Fiorentina. Gli emiliani hanno guadagnato la bellezza di 9 punti nella ripresa, mentre i toscani ne hanno persi 5 (il riferimento in questo caso viene fatto con il risultato all'intervallo).

TUTTI I PRECEDENTI A BOLOGNA

25 vittorie Bologna

28 pareggi

16 vittorie Fiorentina

85 gol fatti Bologna

82 gol fatti Fiorentina

LA PRIMA SFIDA A BOLOGNA

1931/1932 Serie A Bologna vs Fiorentina 2-1

L'ULTIMA SFIDA A BOLOGNA

2020/2021 Serie A Bologna vs Fiorentina 3-3