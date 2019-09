NOVELLINO, Castrovilli è un campioncino. Juve...

Il mister Walter Novellino ha commentato così la gara tra Fiorentina e Juventus di sabato pomeriggio: "Sono molto contento per mister Vincenzo Montella e anche per il presidente Rocco Commisso. La Fiorentina ha mostrato grande personalità, mi sono piaciuti particolarmente Castrovilli e Ribery. Il francese a esperienza e carattere. La Juventus mi è sembrata appagata, anche se non so per cosa. Il giovane Castrovilli da interno a centrocampo fa bene. È un calciatore fantastico, ha classe: è un campioncino. Non mi sembra come Antognoni perché l'ex campione del mondo giocava in modo diverso. L'ex Cremonese è il classico giocatore moderno che va fra le linee".