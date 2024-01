NIZZA, Dopo l'addio di Sirigu ha un nuovo dodicesimo

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Dopo l'addio di Salvatore Sirigu, consumato un paio di settimane fa per il Fatih Karagumruk, il Nizza ha trovato un nuovo dodicesimo: Maxime Dupè. Il portiere, trent'anni, lascia l'Anderlecht per tornare in patria, nella sua Francia, dove ricoprirà il vice del titolare Marcin Bulka. Per l'italiano Francesco Farioli, dunque, un nuovo rinforzo.