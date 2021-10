NICOLETTI, DV9 non crede nel progetto Commisso

L'operatore di mercato Costantino Nicoletti a TMW Radio, durante Maracanà, ha detto la sua sul comunicato della Fiorentina sul mancato rinnovo di Dusan Vlahovic: "Non ha creduto nel progetto Commisso. Non era una questione economica. I top player vanno alla ricerca di palcoscenici importanti. Commisso ha sbagliato la tempistica, segno che è ancora un neofita del mondo del calcio. Non puoi mettere alla berlina l'unico attaccante di ruolo che hai in rosa. Ha due anni di contratto, sei partito bene, puoi smascherarlo più avanti, metterlo con le spalle al muro dopo. Ora hai creato un effetto mediatico contro di lui e la categoria dei procuratori. Sarà difficilissimo venderlo a gennaio, a giugno sarà il giocatore stesso a decidere il meglio per lui e la società non monetizzerà quanto vorrebbe. E a giugno ci sono i casi Dragowski e Castrovilli".