NICOLETTI, A Firenze adesso si trema. Vlahovic...

L'operatore di mercato Costantino Nicoletti a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha commentato la possibile cessione di Romelu Lukaku all'Inter e gli scenari di mercato che si apriranno: "A Firenze si trema. Vlahovic è un nome caldo per l'Inter. Se incassano 10 milioni, possono puntare forte su di lui. E' l'erede di Ibrahimovic, può solo crescere e migliorare. Commisso per ora sta resistendo, ma gli ultimi 15 giorni di mercato credo saranno roventi".