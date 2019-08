NICOLA, De Paul? Può far bene mezzala. Col Napoli...

Davide Nicola, ex allenatore dell'Udinese, era presente al Franchi per Fiorentina-Napoli: "Una gara molto emozionante - le sue parole -, nonostante tante cose ancora da limare. Le regole sono molto chiare, tranne che sui falli di mano. Si può semplificare dicendo che ogni tocco è rigore, ma poi non è così. De Paul? Pradè lo conosce bene, nasce come ala sinistra ma ha anche qualità con la palla al piede, sa trovare l'assist in profondità e sullo stretto. Ha anche potenza aerobica e lo avevo impiegato mezzala, un ruolo che potrà fare senza problemi".