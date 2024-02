NICO, Voglio alzare la mia media gol. Per la squadra...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

L'attaccante della Fiorentina Nico Gonzalez ha parlato così nel post partita ai canali ufficiali viola. Queste le sue parole: "Sono molto contento perché la squadra ha dimostrato di essere stare in alto. Oggi abbiamo fatto 5 gol, abbiamo lavorato tanto questa settimana e sono contento per essere tornato dal primo minuto. Ero stanchissimo a fine però va bene così. Dobbiamo continuare così, questa è la strada giusta. Ho fatto gol ma voglio migliorare di giorno in giorno e alzare anche la media gol".

Essere un leader: "Io sono argentino, sono fatto così. Non mi piace perdere, non mi piace prendere gol. Cerco sempre di dare mano alla squadra. Per loro giocherei anche in porta e vado fino alla morte".

Su Belotti: "Mi fa piacere giocare con lui. Oggi ha dimostrato di essere forte. Sono felice per lui".

Sul prossimo impegno col Bologna: "Sono forti, abbiamo già giocato due volte con loro. Dobbiamo stare sempre attenti con loro".