NICO, Trovato l'accordo verbale con Acf per il rinnovo

La Fiorentina si prepara a blindare Nico Gonzalez. Dopo le molte richieste da parte di altri club, tutte prontamente rifiutate dalla società gigliata, la Fiorentina ha deciso di voler prolungare il contratto dell'esterno argentino per trattenerlo più a lungo possibile. Secondo quanto riporta Fabrizio Romano su Twitter, la viola e Nico Gonzalez avrebbero trovato l'accordo verbale per il rinnovo. Di seguito il tweet:

EXCL: Argentina winger Nico González agrees new long term deal at Fiorentina, all done and set to be signed 🟣🇦🇷



Fiorentina rejected formal bid in excess of €40m from Brentford for Nico this summer, he’s now gonna be rewarded with new and improved contract. pic.twitter.com/mvBdV7zKNr