Ngonge potrebbe rimanere al Napoli. I partenopei lo hanno tolto dal mercato

Cyril Ngonge potrebbe rimanere al Napoli quantomeno fino al termine della stagione. Nonostante le tante richieste in questa sessione invernale di mercato, l'attaccante ex Verona potrebbe finire l'annata in azzurro. Sull'esterno belga ci sarebbero gli interessamenti del Bologna dell'ex Italiano e della Lazio di Baroni. Anche la Fiorentina, sia questo inverno sia, soprattutto, in estate, si era interessata alla situazione dell'ala classe 2000. Il Napoli però, almeno per il momento, sembra fare muro. I partenopei, dopo la partenza di Kvaratskhelia e il possibile addio di Raspadori, hanno deciso di togliere dal mercato Ngonge.