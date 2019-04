NETO, Non convocato per l'amichevole del Brasile

Il commissiario tecnico del Brasile Mano Menezes ha diramato le convocazioni per l'amichevole del Brasile contro la Bosnia-Erzegovina il 28 febbraio, a San Gallo, Svizzera.

Una novità è stato il portiere Rafael Santos che ha preso il posto proprio del portiere della Fiorentina Neto, che non ha ancora trovato molto spazio nel suo secondo anno in prima squadra, come secondo dell'esperto Boruc. Ma la scelta di Menezes sembra dettata più dalla necessità di provare quanti più giocatori possibile per consolidare il progetto del suo Brasile.

Non solo Neto non è rientrato sulla lista Menezes, ma anche molti altri giocatori come Lucas Leiva (Liverpool, infortunato), o il laterale destro Fabio (Manchester United); il centrocampista Luiz Gustavo (Bayern Monaco); i centrocampisti Dudu (Dynamo Kiev), Bruno Cesar (Benfica) e William (Shahtar Donetsk); infine l'attaccante Kleber (Porto).

Tra l'altro stupisce la convocazione di Ronaldinho e la quella mancata di Kakà che sta lavorando a Madrid per recuperare la condizione. "E 'una questione di valutazione, ed io devo spiegare le mie opinione a tutti i giocatori, che spero venga rispettata", ha detto Menezes a Folha.com