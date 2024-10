NESTA, Galliani ci ha chiesto di svegliarci. Venderemo cara la pelle

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Alla ricerca del primo successo in campionato, il Monza di Alessandro Nesta affronterà domani in casa la Roma. Nella conferenza stampa di avvicinamento al match, è intervenuto proprio l’allenatore che ha sostituito Raffaele Palladino al timone della squadra, il quale ha risposto così a una domanda sullo stato attuale della sua squadra: “Io faccio il mio lavoro e venderò cara la pelle per cercare di risollevarmi. Il modulo che useremo? A volte faccio delle scelte a seconda di alcune indisponibilità. Dipende anche dal periodo; quando saremo tutti al cento per cento, vedremo se cambieremo.”

E poi su Adriano Galliani, dg della squadra: "Ha pranzato con noi, ci ha detto che dobbiamo svegliarci in modo positivo"