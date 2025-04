Nesta: "Arrabbiato con la squadra. Quanti vogliono restare al Monza? Dobbiamo lottare"

Il tecnico del Monza, Alessandro Nesta, commenta l'ennesima sconfitta del Monza (0-1 a Venezia) molto amareggiato con la sua squadra: "Oggi sono arrabbiato con la squadra, con tutto il rispetto il Venezia è alla nostra portata e oggi dovevamo fare punti. Quanta gente può rimanere qua? Tanti sono a scadenza, mi chiedo quanti vogliono che il Monza li tenga? Non si possono dare solo carezze, oggi lo faccio anche pubblicamente, perché ho sempre difeso ed oggi pretendo. Ma non pretendo che uno faccia gol all'incrocio, ma che diano tutto. Ora non va più bene.

"Ce n'è sempre una. La perdiamo in un modo, o in un altro, per me è un problema più profondo. Diciamo sempre le stesse cose, abbiamo tante partite e dobbiamo finire bene vincendo qualche partita".

Farà giocare chi vuole davvero restare al Monza? "Il gruppo deve essere forte, quello che mi fa arrabbiare è che nelle difficoltà bisogna stringersi e lottare, poi non è detto che ti salvi, ma bisogna lottare e fare qualcosa di diverso, altrimenti si rischia di peggiorare anche le cose".