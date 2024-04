NAZIONALE, Al via la vendita per i test di Bologna ed Empoli

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dalle ore 12 di lunedì 6 maggio presso i punti vendita Vivaticket e sui siti figc.vivaticket.it e vivaticket.com sarà possibile acquistare i biglietti per Italia-Turchia (4 giugno, ore 21 – Stadio ‘Renato Dall’Ara’ di Bologna) e Italia-Bosnia ed Erzegovina (9 giugno, ore 20.45 – Stadio ‘Carlo Castellani’ di Empoli), ultime due amichevoli della Nazionale prima di EURO 2024. I possessori della Card Vivo Azzurro potranno acquistare i tagliandi in prelazione nelle giornate di venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 maggio.

Ancora una volta la FIGC ha deciso di confermare la politica dei prezzi popolari (biglietti a partire da 14 euro), con diverse promozioni rivolte alle famiglie, agli Under 12, agli Under 18 e agli Over 65. E per l’amichevole di Bologna con la Turchia un’altra promozione è riservata ai possessori dei tagliandi delle due gare disputate lo scorso marzo dalla Nazionale Under 21: chi è in possesso del biglietto di Italia-Lettonia o Italia-Turchia, i due match giocati dagli Azzurrini il 22 e il 26 marzo rispettivamente al ‘Dino Manuzzi’ di Cesena e al ‘Paolo Mazza’ di Ferrara, potrà acquistare il tagliando di Tribuna Coperta Laterale al prezzo ridotto di 20 euro.