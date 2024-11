NATALI, Mia Fiorentina era più forte ma che entusiasmo!

Fonte: Radio Bruno

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

L'ex difensore della Fiorentina, Cesare Natali, ha parlato del momento attuale della squadra viola: "C'è grande entusiasmo, può giocarsi le sue carte fino all'ultimo. Ci vuole pazienza, è cambiato l'allenatore così come la squadra. Il mercato è stato intelligente. Il merito del successo è anche del tecnico e di Kean, con cui la squadra viola adesso non si può precludere nulla. La mia Fiorentina era più forte, ma oggi non è tanto distante. La base di partenza è importante, dopodiché andrà migliorata la squadra in futuro nel ciclo di Palladino".