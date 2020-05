NASUTI (SOCIAL ACF), Ci siamo dovuti reinventare

Riccardo Nasuti, digital manager della Fiorentina, nel corso di un evento in diretta Facebook dal titolo "Social Football Summit", assieme ad altri responsabili social di altri club ha parlato del lavoro fatto in questi mesi di lock-down con il club viola: "Il nostro ufficio è nello stadio Artemio Franchi, quindi abbiamo la fortuna di poter sentire l'odore del campo quotidianamente. In questo periodo il nostro lavoro è stato totalmente rivoluzionato. Quest'evento ci ha costretto a ripensare la prospettiva e come approcciarci a questo lavoro.

Tutti dobbiamo essere pronti a inventarci delle cose nella quotidianità. Abbiamo puntato molto sui contenuti prodotti all'interno. Per fortuna abbiamo avuto un grande appoggio da parte di tutti gli organi e i dipartimenti del club e siamo riusciti a creare contenuti esclusivi, tra interviste e take-over. Abbiamo avuto grande collaborazione da parte dei giocatori, così abbiamo creato dei contenuti per il tifoso. Oltre all'aspetto sociale: con la Fiorentina è stata creata una campagna di raccolta fondi, Forza e Cuore, che è terminata poche settimana fa. Forza e Cuore sono due parole importanti dell'inno della Fiorentina e si lega alla città di Firenze, tanto che abbiamo raggiunto quasi 900mila euro per gli ospedali contro il Covid. Abbiamo voluto supportare questa campagna su tutte le piattaforme, organizzando anche un torneo alla playstation "Forza e Cuore Cup" per raccogliere altri fondi. Abbiamo rimodulato il nostro lavoro cercando di trasmettere messaggi non solo legati al campo, cercando di adattare anche la modalità di interazione".

Su quanto è cambiato il lavoro, ha aggiunto: "Abbiamo perso le dirette delle partite delle giovanili e della Fiorentina femminile, ma devo dire che comunque abbiamo avuto molti contenuti. Abbiamo anche ricreato un paio di weekend delle partite storiche come se fossero attuali, quindi con foto pre e post-partita come nella normalità. I numeri ci hanno dato ragione, perché confrontando tutte le statistiche rispetto a quelle di un anno fa i numeri sono positivi. Vuol dire che il team digital ha lavorato benissimo".