NARDELLA, Una vittoria di Firenze e di Commisso

Il sindaco Dario Nardella è tornato a commentare l'emendamento sblocca-stadi: "Sono veramente felice, non solo per Firenze ma per tutta l’Italia. Sono orgoglioso che tutto questo sia nato dalla nostra città. E' una svolta per lo sport italiano, perché adesso si possono riqualificare gli stadi partendo dalla loro utilità, senza per questo sminuirne il valore storico. Il nodo fondamentale della nuova norma è stabilire dei tempi chiari, brevi e l’introduzione del silenzio-assenso che costituiscono una procedura più semplice e rapida con la quale ci dovevamo misurare fino ad oggi. Credo che anche Commisso sia felice e credo farà dei salti di gioia per questo che è anche un suo traguardo. Ora ci sono varie strade percorribili, starà alla Fiorentina darci la sua preferenza. Da parte nostra abbiamo puntato sulla variante urbanistica di Campo di Marte e lo abbiamo fatto a Ferragosto rischiando qualcosa, ma è valsa la pena gettare il cuore oltre l'ostacolo".