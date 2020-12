NARDELLA, Quest'anno 500mila€ spesi per Franchi

Intervenuto sul tema stadio, il sindaco di Firenze Dario Nardella ha parlato così: “Stop alla ristrutturazione del Franchi? Movimenti come Italia Nostra hanno ostacolato la riqualificazione di molte altre strutture cittadine. Sembra quasi che si debba vivere paralizzati. È dai tempi di Italia '90 che non vedo blocchi simili. Lo stadio? Sono stanco di sentire sempre e solo "no", è una struttura deteriorata. Io sono per il sì. Va ammodernato. La situazione di degrado? Non ci siamo accorti ora che ci sono dei problemi abbastanza rilevanti sulla struttura dello stadio. Ho sempre detto che c’è un problema serio, anche se ogni volta si fanno le procedure per poterci giocare. Il comune ha speso mezzo milione di euro per tenerlo a norma, l’anno prossimo la cifra aumenterà, saranno 700.000. Sono soldi dei cittadini. Quello che succederà domani non lo so, ma l’intervento serve a questo, per evitare di spendere tutti questi soldi”.