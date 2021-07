NARDELLA, Mi piace l’atteggiamento di Italiano

Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha dato il suo benvenuto a Vincenzo Italiano: “Voglio dargli un benvenuto caloroso. Mi fa piacere che abbia scelto il piazzale Michelangelo, posto dove sono andato anche io dopo la mia elezione. A me ha portato fortuna e sono convinto che sarà lo stesso per il mister. Mi è piaciuto il suo atteggiamento sobrio, positivo e agguerrito. Voglio fargli un grande in bocca al lupo e alla sua squadra”.