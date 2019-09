NARDELLA, Ipotesi nuovo stadio a Campi non esiste

Il sindaco di Firenze Dario Nardella si è così espresso, al convegno provinciale psi, sulla possibilità di realizzare il nuovo stadio della Fiorentina a Campi Bisenzio: "No, è un'ipotesi che non esiste. Ma vedete, non si può costruire la grande Firenze con la strategia del carciofo, ossia sfogliandolo un pezzetto alla volta. Se si parla di sviluppo complessivo allora va anche accettato il termovalorizzatore e l'aeroporto, magari si può anche ragionare sullo stadio; se invece mi si dice che non si vogliono le infrastrutture, la cementificazione, ma sì lo stadio c'è qualcosa che non mi torna. Bisogna affrontare le questioni a 360 gradi e questo dibattito sarà ideale per questo, ho già parlato con la proprietà della Fiorentina: l'ipotesi dello stadio a Campi non è mai esistita e non esiste. Restyling del Franchi? Solo se si abbattono le curve, ma a quanto pare non ci sono le condizioni per farlo, quindi crescono le chance che si faccia alla Mercafir. Se è così, in cinque anni si può fare e il Comune di Firenze si incaricherà di fare il restyling del Franchi ripristinando la vecchia pista d'atletica".