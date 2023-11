NARDELLA, Decisione spetta solo alla Lega serie A

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Intervenuto sui propri profili social, il sindaco di Firenze Dario Nardella ha risposto duramente alle polemiche politiche che ci sono state in merito alla decisione di giocare la partita di questa sera: “La decisione sull’opportunità di giocare o meno la partita di stasera spetta solo e soltanto alla lega calcio serie A. Il Comune non ha alcuna competenza. Ringrazio la Curva Fiesole per la sensibilità che sta dimostrando, soprattutto nell’aiuto ai tanti volontari. Io ora sono qui a Cerreto Guidi con i volontari e la Protezione Civile a darmi da fare. Per questo trovo davvero fuori luogo le polemiche politiche sulla partita di stasera, quando siamo tutti in emergenza a rimboccarci le maniche per aiutare le famiglie e le aziende in difficoltà e per levare il fango dalle strade delle nostre città”.

"Da ieri sono al telefono con il presidente della Lega Serie A, ponendogli in modo netto il problema dell'opportunità di rinviare la partita Fiorentina-Juventus di stasera poichè spetta alla Lega tale decisione. Ne ho parlato anche con il Ministro Piantendosi, mi auguro prevalga il buon senso di tutti. Intanto continuiamo a lavorare senza sosta con la protezione civile, i sindaci e i volontari per aiutare le popolazioni alluvionate" ha aggiunto il Sindaco.