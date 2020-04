NARDELLA, Chiusura Cavalli a Sesto è inaccettabile

Nelle scorse ore è balzata agli onori della cronaca la chiusura dello stabilimento di Sesto Fiorentino della società di Roberto Cavalli e il trasferimento a Milano, dove saranno aggregate tutte le funzioni commerciali e amministrative. Arrivano così i commenti del sindaco di Firenze e della città metropolitana Dario Nardella e dell'assessore al Lavoro Andrea Vannucci.

“È inaccettabile la decisione di voler procedere nei prossimi mesi al superamento della sede di Sesto Fiorentino, trasferendo i 170 dipendenti a Milano. Finora non c’è stato nessun confronto produttivo con le Istituzioni e i sindacati e non è stato presentato il piano industriale di rilancio" sono le parole del sindaco, mentre Vannucci si è detto preoccupato per la decisione dei vertici del celebre marchio della moda di chiudere lo stabilimento fiorentino: “La decisione aziendale ci ha sorpresi. È stata un fulmine a ciel sereno”. “Non condividiamo neppure il modo in cui la decisone è stata comunicata - continua Vannucci -. La comunicazione di chiusura della sede di Sesto Fiorentino, in un momento così delicato di emergenza sanitaria ed economica e senza un confronto tra le parti, non è tollerabile”. “Siamo al fianco dei sindacati, dei lavoratori e delle loro famiglie - concludono il sindaco Nardella e l’assessore Vannucci -. Non li lasceremo soli e saremo presenti insieme al Comune di Sesto Fiorentino all'incontro convocato dalla Regione con la propietà".