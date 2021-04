NARDELLA, Annuncia: "Golden Gala 2021 a Firenze"

L'edizione 2021 del Golden Gala Pietro Mennea di atletica leggera si disputerà per la prima volta a Firenze. Ad annunciarlo è proprio il sindaco di Firenze Dario Nardella sul proprio account ufficiale Twitter. Un evento molto importante per quanto riguarda l'atletica che si svolgerà poco prima della partenza delle Olimpiadi.Firenze era in ballottaggio con Napoli.

Grande notizia: l’edizione 2021 del Golden Gala #PietroMennea di atletica leggera sarà per la prima volta a #Firenze, nell'impianto comunale del Ridolfi. Un evento di altissimo livello con la partecipazione dei grandi dell’atletica, a poche settimane dalle Olimpiadi. pic.twitter.com/zm0B0TRKGT — Dario Nardella (@DarioNardella) April 8, 2021