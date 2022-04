NARA, Mai avuto una relazione con Brozovic. Da lì...

Wanda Nara, moglie e agente di Mauro Icardi, è tornata a parlare dell'addio all'Inter di suo marito durante il processo contro Fabrizio Corona, al quale l'argentina ha preso parte come testimone. Queste le sue dichiarazioni riportate da Adnkronos: "Non ho mai avuto nessuna relazione con Marcelo Brozovic. Noi siamo una famiglia tradizionale e questa storia ci ha portato problemi in famiglia e fuori. I miei figli andavano a scuola e questa vicenda ha fatto soffrire tutta la famiglia, ci è costata tanti problemi nel lavoro a mio marito e a me che sono la sua procuratrice. Tutto quello che c’è scritto nell'articolo non è vero: non ho mai avuto nessuna relazione con Marcelo Brozovic. Dopo quello sono iniziati i problemi e Mauro ha cambiato squadra: l’Inter gli ha fatto pesare tanto questa situazione. Gli hanno fatto storie: dicevano che lui doveva cambiare squadra, doveva cambiare procuratore. Gli hanno tolto la fascia di capitano e non penso per il rendimento nella squadra. Questa storia ha generato un disagio grande col club e i dirigenti".