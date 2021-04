NAPOLI-INTER, Al Maradona finisce in parità: 1-1

Napoli e Inter si dividono la posta in palio e al Maradona finisce 1-1. All'autogol di Handanovic, nel primo tempo risponde Eriksen per i nerazzurri nella ripresa. La partita non offre molto spettacolo e a parte qualche sussulto, un palo colpito per parte, in sostanza c'è stato grande equilibrio fino al novantesimo. Respira la Juventus, col fiato azzurro sul collo. Riprende vigore il Milan, che accorcia di due punti la distanza dall'Inter.