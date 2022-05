NAPOLI-GENOA, Le formazioni ufficiali del match

INDISCREZIONI DI FV IND.FV, ANDONOV È KO: NIENTE FINALE PER IL PORTIERE Non solo Alessandro Bianco, operato ieri alla spalla e in campo solo tra sei settimane: anche il portiere della Fiorentina Primavera Ivan Andonov non sarà della partita domani pomeriggio, quando la squadra di Alberto Aquilani scenderà in campo nella finalissima... Non solo Alessandro Bianco, operato ieri alla spalla e in campo solo tra sei settimane: anche il portiere della Fiorentina Primavera Ivan Andonov non sarà della partita domani pomeriggio, quando la squadra di Alberto Aquilani scenderà in campo nella finalissima... NOTIZIE DI FV PRIMAVERA, ADDIO FINALI, KO 4-1 A ROMA E RESTA 7ª Finisce male la stagione della Fiorentina Primavera, che a Roma nell'ultima giornata di campionato perde 4-1 contro i giallorossi e deve dire addio alle ultime chance di qualificazione ai playoff scudetto. I baby di Aquilani chiudono così la loro stagione al... Finisce male la stagione della Fiorentina Primavera, che a Roma nell'ultima giornata di campionato perde 4-1 contro i giallorossi e deve dire addio alle ultime chance di qualificazione ai playoff scudetto. I baby di Aquilani chiudono così la loro stagione al... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 15 maggio 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi